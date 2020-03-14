呂思緯（鼓鼓）近期受疫情影響，已取消或暫緩15場活動，趁著防疫期間，學琴、學唱歌、學跳舞充實自己，更將自己的學習成果透過《Fri9Night》自製新節目與歌迷分享；許久不見歌迷的他，特別選在今14日送上白色情人節禮物、首播〈超展開〉中文版MV。貫徹《蟲洞》概念專輯時空交錯的精神，鼓鼓在每支MV都安排了驚喜彩蛋，而這次在〈超展開〉中文版MV中，則特地翻玩和日本人氣唱跳男團Lead合作日文單曲〈超展開〉影像。

鼓鼓和日本人氣唱跳男團Lead合作日文版〈超展開〉，不僅以歌交友，也以舞會友，教學相長，舞出興趣的鼓鼓，更將自己的學習成果透過《Fri9Night》自製新節目與歌迷分享；他日前在IG發文提到該節目，緋聞女友大元也在下方留言，甜讚「帥」、又虧「露臉跳更好」，小倆口偷放閃。

《Fri9Night》前二集鼓鼓分別選跳他很欣賞的音樂J.Sheon〈不管他嗑了什麼都給我來一點〉、以及近期發片的婁峻碩〈NEVER LAND〉的歌曲，「剛好身邊有一群一直陪我演出的舞團，每個人舞風不同，我們就一起想一起編舞，不跳自己的歌，嘗試跳不同音樂人的音樂，透過音樂與舞蹈學習交流！」〈超展開〉中文版14日晚上9點首播。

鼓鼓的〈超展開〉中文版MV今晚首播。（相信音樂提供）

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