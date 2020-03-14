為因應新冠肺炎，荷蘭要求醫護人員進行普篩，揪出許多無症狀感染者。中央流行疫情指揮中心召集人張上淳表示，這樣的狀況在社區感染嚴峻的時候比較有意義，目前國內還是零星社區感染，近期的幾例則是境外移入，而先前進入醫院才確診的個案，身邊的醫護人員都已檢驗過，除了先前確診的護理人員，其他都沒有帶病毒。

張上淳表示，如果進行普篩，不是那麼值得，但指揮中心考慮未來用血液抗體檢測的方式，效率比PCR快一些，藉此查看過去一段時間有沒有染疫。

(中時 )