為因應新冠肺炎，荷蘭要求醫護人員進行普篩，揪出許多無症狀感染者。中央流行疫情指揮中心召集人張上淳表示，這樣的狀況在社區感染嚴峻的時候比較有意義，目前國內還是零星社區感染，近期的幾例則是境外移入，而先前進入醫院才確診的個案，身邊的醫護人員都已檢驗過，除了先前確診的護理人員，其他都沒有帶病毒。
張上淳表示，如果進行普篩，不是那麼值得，但指揮中心考慮未來用血液抗體檢測的方式，效率比PCR快一些，藉此查看過去一段時間有沒有染疫。
(中時 )
為因應新冠肺炎，荷蘭要求醫護人員進行普篩，揪出許多無症狀感染者。中央流行疫情指揮中心召集人張上淳表示，這樣的狀況在社區感染嚴峻的時候比較有意義，目前國內還是零星社區感染，近期的幾例則是境外移入，而先前進入醫院才確診的個案，身邊的醫護人員都已檢驗過，除了先前確診的護理人員，其他都沒有帶病毒。
張上淳表示，如果進行普篩，不是那麼值得，但指揮中心考慮未來用血液抗體檢測的方式，效率比PCR快一些，藉此查看過去一段時間有沒有染疫。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。