去年10月中旬，Google在紐約發表Pixel 4 和Pixel 4 XL，尤其是鮮橘色款讓人眼睛一亮。如今外媒（9to5Google）傳出上半年將有另一款新機Pixel 4a問世。由於上一代Pixel 3a和3a XL的上市日期皆於5月份，因此推算Pixel4a在台上市時間有可能就落在今年5月。

據外媒指稱，Google Pixel 4a除了搭載新版Android 11作業系統之外，還將內建6GB DDR4 RAM，與Pixel 4和Pixel 4 XL記憶體等級相同，但還不確定容量是否會有128GB版本。

去年5月在台上市的Pixel 3a和3a XL售價分別是14,500元和17,100元，為中階手機定位。而10月底上市的Pixel 4 和Pixel 4 XL兩款售價分別為24,600元（64GB）和29,550元（64GB）。128GB版本的Pixel 4 XL價格甚至高達32,550元。因此，Google若於上半年推出Pixel4a，推估價格可能也會介於15,000元至25,000元之間。

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(中時電子報)