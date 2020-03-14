雲林縣26歲曾姓男子，上月才被從台南轉介到斗六市長期照護中心，今上午9時許卻因不明原因墜樓，從7樓房間掉到2樓遮雨棚，工作人員聽聞巨響，連忙通知警消，其傷勢嚴重但仍有意識，目前仍在醫院急救中，院方目前仍在釐清墜樓原因，未來也會加強中心安全措施。

據了解，曾男領有身心障礙手冊，有暴力傾向，上月才從台南民間養護中心轉介而來，但入院後情緒依舊不穩，院方推測可能是想外出才會墜樓。警消趕到時，曾男全身多處骨折、下肢變形，但仍有意識、不斷喊痛，消防員連忙將她送往台大雲林分院急救，目前仍未脫離險境。

院方表示，養護中心門窗設有安全裝置，無法全部打開，但基於逃生規定沒有裝設體欄杆，未來會加強安全措施，也請工作人員更加注意被照護者的行為，避免意外再次發生，確切墜樓原因則仍待釐清。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)