韓國瑜稱桃源區5年沒看過市長 高市新聞局澄清 15:192020/03/14 旺報 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜（右三）被抹黑，網媒指他亂說話「區長5年沒看過市長」，新聞局對此澄清。（高市新聞局提供／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關於網路媒體報導高雄市長韓國瑜在六龜區活動中指桃源區5年沒看過市長等談話，高雄市政府表示，韓國瑜13日於六龜區幸福小黃通車典禮致詞內容為5年未有市長踏進桃源區公所。 且桃源區長謝英雄也於2019年8月16日接受媒體訪問時表示，桃源傳出災情後，韓國瑜親自勘災，這舉動讓他非常感動，因為在他任內這5年來，韓國瑜是第1個踏進區公所的高雄市長。 市府強調，媒體應本於事實報導，勿讓網路風向影響媒體公正性。 (旺報 ) #韓國瑜 #抹黑 #陳菊 #桃源區 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜做錯什麼 韓粉嘆：錯不應當高雄市長 11:172020/03/10 政治 韓國瑜直播預告「高雄愛情月」邀全台情侶共度浪漫 22:222020/03/10 政治 做韓國瑜後盾 藍新常委：黨中央不應袖手旁觀 17:572020/03/11 政治 口罩實名制2.0上路 陳菊：網路訂購不是先搶先贏 12:372020/03/12 政治 一位高雄人真實感受：韓國瑜是貴人！ 14:132020/03/12 政治 韓國瑜訪本洲工業區 承諾解決問題 19:392020/03/12 政治 韓國瑜「香港村」遭批！白眼女神竟肯定：想法不錯？ 09:132020/03/13 政治 陳菊：總統府已全面實施一天兩次量體溫 14:232020/03/13 政治 蔡宜芳不倫戀搶版面 網：韓國瑜安全下莊？ 22:042020/03/13 政治 港人若不敢移民高雄 媒體人稱怕的恐不是韓而是... 08:002020/03/14 政治 政治熱門新聞 新冠肺炎到底何時結束？他看完古書預言嚇一跳 - 政治 唐鳳神話破滅？網怒吼：別再造神了 - 政治 蔡宜芳不倫戀為何曝光？周玉蔻爆背後原因 - 政治 人氣回來了！韓國瑜化身賣魚郎 3.7萬人按讚 - 政治 蔡宜芳竟跟情夫玩真的？遭直擊眼神落寞、拖行李箱直奔… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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