關於網路媒體報導高雄市長韓國瑜在六龜區活動中指桃源區5年沒看過市長等談話，高雄市政府表示，韓國瑜13日於六龜區幸福小黃通車典禮致詞內容為5年未有市長踏進桃源區公所。

且桃源區長謝英雄也於2019年8月16日接受媒體訪問時表示，桃源傳出災情後，韓國瑜親自勘災，這舉動讓他非常感動，因為在他任內這5年來，韓國瑜是第1個踏進區公所的高雄市長。

市府強調，媒體應本於事實報導，勿讓網路風向影響媒體公正性。

(旺報 )