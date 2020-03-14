文化基金會副執行長張益贍和立院黨團助理蔡宜芳傳出不倫戀，張益贍因密謀王浩宇遭民眾黨開除，而蔡宜芳則被民眾黨停權1年，台北市長柯文哲今出席杜鵑花記者會，被媒體問到，蔡宜芳的懲處看法？

柯文哲坦言，犯錯是要處罰，但要趕盡殺絕也很猶豫，該處罰就要處罰。

(中時 )