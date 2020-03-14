蔡宜芳遭停權1年 柯：要處罰但不要趕盡殺絕 15:242020/03/14 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 柯文哲坦言，蔡宜芳犯錯是要處罰，但要趕盡殺絕也很猶豫，該處罰就要處罰。（游念育攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 文化基金會副執行長張益贍和立院黨團助理蔡宜芳傳出不倫戀，張益贍因密謀王浩宇遭民眾黨開除，而蔡宜芳則被民眾黨停權1年，台北市長柯文哲今出席杜鵑花記者會，被媒體問到，蔡宜芳的懲處看法？ 柯文哲坦言，犯錯是要處罰，但要趕盡殺絕也很猶豫，該處罰就要處罰。 (中時 ) #處罰 #民眾黨 #柯文哲 #張益贍 #停權 #蔡宜芳 也許您會感興趣 推薦閱讀 民眾黨推薦監委、考委人選出爐 這3人雀屏中選 17:272020/03/10 政治 柯文哲反核立場變了 王浩宇炮轟：這就是柯學 20:332020/03/10 政治 【不倫民眾黨2】柯P心腹偕女助理 「滑進」汽車旅館秘密授課3小時 09:022020/03/11 政治 【不倫民眾黨3】停紅線聊天伸手探索 女方不捨纏綿到深夜 09:582020/03/11 政治 柯P心腹被爆與美女黨員進摩鐵 網挖出黑歷史 10:222020/03/11 政治 否認張益贍負面選舉操盤 蔡壁如立即遭打臉 18:332020/03/11 政治 蔡宜芳為何戀上大19歲人夫？她犀利點出3原因 21:322020/03/11 娛樂 蔡宜芳爆不倫戀 挺柯館長一開口…王世堅秒中槍 00:092020/03/12 娛樂 蔡宜芳袒胸大露F奶 原來這身火辣裝扮是為張益贍穿！ 18:092020/03/13 娛樂 里長父心碎 他痛譙蔡宜芳「躲起來」 19:252020/03/13 娛樂 生活熱門新聞 預測新冠肺炎疫情 沈富雄點名這3人全錯了 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 陳時中：美三州旅遊警示二級、其餘疫區一級 - 生活 再添3例歐洲移入 第二波疫情壓力已開始 - 生活 這2藍委又搞事 宅神：我都想替江啟臣哭了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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