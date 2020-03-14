歐美新冠肺炎疫情慘烈，中央流行疫情指揮中心將擴大外國人採檢，安排因特殊需求來台者自費採檢。專家質疑，醫檢師人力不足，可能拉長檢驗時間，導致外國人配合度不夠。指揮中心表示，目前正在訓練第一線人員、給予指引，若檢驗不那麼急的，可以先騰出來，藉此滿足需求。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，目前國內的檢驗量能一天3200件，若疫情演變，不急的檢驗或非必要的檢驗會調整。至於人力，如果有一些不實那麼急的檢驗，人力就可以騰出來 ，目前已為第一線人員提供訓練、給予教育指引。

(中時 )