大聯盟昨日宣布賽季延後2周開打，不過美國新冠肺炎疫情持續延燒，更在今日宣布全國進入緊急狀態，想要在4月開打很不樂觀。ESPN記者就在電視訪問中表示，在根據他向多方詢問後，業界人士都認為不可能在4月10日恢復比賽，且至少要到5月才有可能有棒球賽可看。

ESPN記者帕桑（Jeff Passan）表示，「我詢問了球員、球團高層、大聯盟官方、球員工會成員，他們的答案都是否定的，如果想要在4月9日(台灣時間10日)就進行比賽，代表整個國家疫情要非常、非常、非常好轉才行。目前所有人一致認為，不到5月大聯盟無法比賽。」

帕桑更補充表示，現在新聞和決策都非常瞬息萬變，我們甚至不能得知2小時候會發生什麼，更何況2周後的情況。

目前大聯盟沒有其他應對措施，僅告訴各球團，球員可以選擇留在春訓基地、回家、或回球隊城市，不過尚未針對若2周後疫情沒有好轉該做什麼對策，例如閉門比賽或是留在春訓基地開幕等，只能看著疫情變化隨機應變。

(中時 )