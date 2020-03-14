持續落實防疫！台中市府啟動工地防疫宣導列車，特別印製四國語言防疫宣導海報。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市啟動「勞工健康防疫宣導列車」，實地了解勞工落實防疫措施，勞工局長吳威志率隊前往「口罩國家隊」成員之一，上銀科技位於精密科學園區的廠房，特別印製四國語言防疫宣導海報，訪視宣導防疫，關懷在台工作移工的健康狀況。

勞工局長吳威志率台中市勞動檢查處長邱怡川、勞工局外勞事務科長張嘉珮及團隊成員，前往上銀科技公司工廠訪視，現場觀察發現該公司已建立完善體溫量測及篩檢等防疫措施，除對員工及訪客實施體溫量測外，並定期調查勞工旅遊史及自主健康管理狀況。

吳威志肯定上銀科技對於防疫措施的落實，呼籲台中市雇主皆應落實職業安全衛生相關規定，並強化對職場生物病原體暴露危害的預防能力，防範疫情擴散。

台中市勞工共計138萬餘人，移工更達10萬多人，是全國第二多移工所在城市，為保障勞工健康安全，市府啟動「勞工健康防疫宣導列車」進行全市各大企業輔導訪視，瞭解業者對勞工職場防疫措施的辦理情形，並由雙語翻譯人員以母語向移工加強宣導防疫資訊。

吳威志指出，今年3月份至今已走訪超過200家大小型企業，此次巡迴訪視，市府除印製四國語言防疫宣導海報，供雇主及仲介索取張貼外，持續向移工宣導免付費防疫專線1922或1955勞工諮詢申訴專線等資訊。

此外，請雇主協助向移工宣導我國購買口罩的管道及可購置數量等相關資訊、提醒移工出入公共場所應戴口罩、使用肥皂勤洗手、注意自身健康狀況等。

勞工局呼籲，事業單位或雇主應建立體溫量測及篩檢措施，工作場所應保持通風、清潔與定期消毒，並加強勞工職場感染預防訓練，勞資雙方共同合作，確實做好防疫工作。

(中時 )