雙國籍健保卡刷不出旅遊史 指揮中心：TOCC會嚴格落實 15:342020/03/14 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為台南柳營奇美醫院始實施刷健保卡進入的管制方法。(資料照片 莊曜聰攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前有些國人因為持雙重國籍，返台就醫刷健保卡時顯示不出過往旅遊史，是在經過詢問後才知道這些國人從美國或其他國家回來。 疫情中心指揮官陳時中表示，問診的「TOCC」是防疫期間醫師的基本的流程，未來會更加留意並嚴格落實詢問工作。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #旅遊史 #TOCC #嚴格 #落實 #國人 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情升溫 巴拿馬淪陷蒙古封城 12:142020/03/10 國際 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 雲南無新增新冠肺炎確診病例 18:142020/03/10 兩岸 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 生活熱門新聞 預測新冠肺炎疫情 沈富雄點名這3人全錯了 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 陳時中：美三州旅遊警示二級、其餘疫區一級 - 生活 再添3例歐洲移入 第二波疫情壓力已開始 - 生活 這2藍委又搞事 宅神：我都想替江啟臣哭了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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