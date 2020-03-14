日前有些國人因為持雙重國籍，返台就醫刷健保卡時顯示不出過往旅遊史，是在經過詢問後才知道這些國人從美國或其他國家回來。

疫情中心指揮官陳時中表示，問診的「TOCC」是防疫期間醫師的基本的流程，未來會更加留意並嚴格落實詢問工作。

(中時 )