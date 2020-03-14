蘇花公路台9丁今（14）日下午發生一起砂石車追撞的車禍事故，宜蘭縣政府消防局勤指中心獲報後立即派遣救難人車前往，救難人車抵達現場後發現有1名男性司機受困在因撞擊力而變型的駕駛座內，所幸在救難人員協助下，這名受困司機順利獲救，但臉部有撕裂傷以及肢體多處擦傷，但意識清楚，緊急送往羅東聖母醫院救治，無生命危險。

(中時 )