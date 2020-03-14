蘇花公路砂石車追撞 受困司機順利獲救 15:342020/03/14 中時 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇花公路14日下午發生砂石車追況事故，造成1人受傷送醫。（宜蘭縣政府消防局提供／胡健森宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘇花公路台9丁今（14）日下午發生一起砂石車追撞的車禍事故，宜蘭縣政府消防局勤指中心獲報後立即派遣救難人車前往，救難人車抵達現場後發現有1名男性司機受困在因撞擊力而變型的駕駛座內，所幸在救難人員協助下，這名受困司機順利獲救，但臉部有撕裂傷以及肢體多處擦傷，但意識清楚，緊急送往羅東聖母醫院救治，無生命危險。 (中時 ) #救難 #司機 #順利 #追撞 #蘇花 也許您會感興趣 推薦閱讀 2架武漢包機今晚返台 陸委會：這次順利就研議下一波 11:182020/03/10 政治 陳明通稱包機順利 才研議下一波 04:102020/03/11 兩岸要聞 《業績-通信網路》疫情追撞行車記錄器，研勤2月營收雙退 10:172020/03/11 財經 車有異狀下車察看 客運司機突中風倒臥交流道口 13:582020/03/11 社會 護小黃 台糖長榮酒店推百元行動餐盒 22:042020/03/11 生活 酒女爛醉搭小黃 色狼司機大膽猛吮車頭燈 23:232020/03/11 社會 滯鄂台胞順利返鄉的背後 04:102020/03/12 論壇廣場 《健康快易通》APP頻閃退 亦有人1分鐘完成訂購 10:422020/03/12 生活 北榮順利接手急症兒 雲林慈父感謝國道用路人 16:212020/03/12 社會 嚴防新冠肺炎 北市居家、分區辦公順利完成演練 20:012020/03/13 生活 社會熱門新聞 新店直播主稱患思覺失調症 IG秀刀血祭無辜路人 - 社會 隨機殺人男嫌常自殘！手臂都是刀疤 得知路人死冷回「喔」 - 社會 「我到樓下了！」孝子載姊返家遭刺身亡 - 社會 獨家／蔡宜芳示愛「完整我」 當晚被帶到摩鐵整合 - 社會 與妻吵架 男失控砍死騎士 驚悚畫面曝光！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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