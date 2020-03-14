超前部署 侯友宜：把退休醫護找回來 15:222020/03/14 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市政府今（14日）上午9時許舉辦亞洲城市首場新冠肺炎社區感染大規模防疫演習。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市政府今（14日）上午9時許舉辦亞洲城市首場新冠肺炎社區感染大規模防疫演習。（葉書宏攝） 新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市政府今（14日）上午9時許舉辦亞洲城市首場新冠肺炎社區感染大規模防疫演習。（葉書宏攝） 新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市政府今（14日）上午9時許舉辦亞洲城市首場新冠肺炎社區感染大規模防疫演習，新北市長侯友宜表示，擔心未來醫護人員不夠，已指示衛生局要把退休的醫護人員找回來。 侯友宜表示，必須要盤點防疫人力、防疫志工，做好人力調配，若確診超過3000人，醫護人員永遠是不夠的，「若防疫物資夠，醫療人員不夠怎麼辦？」這些都是必須要先做的。 新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市政府今（14日）上午9時許舉辦亞洲城市首場新冠肺炎社區感染大規模防疫演習。（葉書宏攝） (中時 ) #侯友宜 #新冠肺炎 #台灣 #新北市 #醫護人員 #演習 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北19座公立納骨塔 未戴口罩或發燒禁入 11:352020/03/10 社會 新泰塭仔圳都計案通過 侯友宜：面對新挑戰 16:442020/03/10 生活 醫護人員防疫 南投民眾熱情相挺送麵包、拿手菜 17:282020/03/10 生活 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 生活熱門新聞 預測新冠肺炎疫情 沈富雄點名這3人全錯了 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 陳時中：美三州旅遊警示二級、其餘疫區一級 - 生活 防疫優先 警籲開車也有10個「母湯」 - 生活 這2藍委又搞事 宅神：我都想替江啟臣哭了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。