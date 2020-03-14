新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市政府今（14日）上午9時許舉辦亞洲城市首場新冠肺炎社區感染大規模防疫演習。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市政府今（14日）上午9時許舉辦亞洲城市首場新冠肺炎社區感染大規模防疫演習。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市政府今（14日）上午9時許舉辦亞洲城市首場新冠肺炎社區感染大規模防疫演習，新北市長侯友宜表示，擔心未來醫護人員不夠，已指示衛生局要把退休的醫護人員找回來。

侯友宜表示，必須要盤點防疫人力、防疫志工，做好人力調配，若確診超過3000人，醫護人員永遠是不夠的，「若防疫物資夠，醫療人員不夠怎麼辦？」這些都是必須要先做的。

新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市政府今（14日）上午9時許舉辦亞洲城市首場新冠肺炎社區感染大規模防疫演習。（葉書宏攝）

(中時 )