日本當代樂壇巨匠細野晴臣是享譽國際的音樂家，也是縱橫樂壇數10年的教父級人物，他曾為是枝裕和執導的電影《小偷家族》擔任原聲帶作曲家，更榮獲當年日本奧斯卡最佳音樂獎，《搖滾師匠：細野晴臣》是他出道50周年首部紀錄片，找來以曾與與新垣結衣演出《月薪嬌妻》的實力派歌手星野源擔任旁白，這也是他首度為電影獻聲旁白。

視細野晴臣為偶像的星野源，常常對外表示：「自己從以前就深受細野音樂的影響。」而在紀錄片中也特別收錄了細野去上星野的廣播節目時的情況，兩人一來一往的對話都可以讓我們看到大師不一定樣的一面；以及兩人終於也在2016 年實現共演夢想，橫濱・中華街演唱會「細野晴臣 A Night in Chinatown」的影像，細野對星野源表示：「星野，今後就拜託了！」可以實際感受到兩人之間強烈的羈絆，都是本片的一大看點。

星野源認為，如果以「定食」來比喻，細野晴臣就像是「特製午餐」，既豪華又有好多值得享受的部分，讓人不知該從哪裡下手，「他所孕育的音樂不只擁有豐富的多樣性，我認為也兼具了身為音樂職人的純粹性，觀賞這部電影會發現到許多我們平時聽的音樂，就扎根在細野先生之上；同時又能觸碰到既偉大又迷人的他，以及其強大到難以置信的藝術性。」電影即將於3月20日在台上映。

(中時 )