歐洲及中東地區「新冠肺炎」(COVID-19) 疫情持續升溫，考量世界衛生組織（WHO）已宣佈將疫情提高為全球大流行（pandemic）階段，「中央流行疫情指揮中心」已於今日宣布將義大利以外的25個申根地區國家（法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登），以及英國、愛爾蘭、杜拜共計28國家及地區的旅遊疫情建議提升至「第三級」(Warning，警告)，建議國人非必要應避免前往當地旅遊，從這些地方入境台灣的民眾須居家檢疫14天。

為維護我國人健康及旅遊權益，外交部也相應調升上述法國等28個國家及地區旅遊警示燈號為「橙色」，建議國人避免非必要旅行。

「中央流行疫情指揮中心」同時宣布將美國華盛頓州、紐約州及加州的旅遊警示提高為「第二級」(警示，Alert)，建議對當地採取加強防護，美國境內其他各州的旅遊警示也提高為「第一級」(注意，Watch)，提醒國人遵守當地的一般預防措施。另從美國入境台灣的民眾要落實14天自主健康管理。

為維護我國人健康及旅遊權益，外交部也相應調整上述旅遊疫情「第二級」的美國華盛頓州、紐約州及加州等3州的旅遊警示燈號為「黃色」，建議國人應特別注意旅遊安全，關注當地疫情發展，並檢討應否前往。

「中央流行疫情指揮中心」同時宣布將保加利亞、羅馬尼亞、賽普勒斯、北馬其頓、阿爾巴尼亞、塞爾維亞、科索沃、克羅埃西亞、蒙特內哥羅及波士尼亞與赫塞哥維納等巴爾幹地區及周邊共10國旅遊疫情建議提升至 「第一級」（Watch，注意），提醒國人遵守當地的一般預防措施 ，從這些國家入境的民眾應落實14天自主健康管理。

外交部也相應調升上述保加利亞等10國的旅遊警示燈號為「黃色」，提醒國人應特別注意旅遊安全並檢討是否前往。

(中時 )