新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市政府今（14日）上午9時許舉辦亞洲城市首場新冠肺炎社區感染大規模防疫演習。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市政府今（14日）上午9時許舉辦亞洲城市首場新冠肺炎社區感染大規模防疫演習。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市政府今（14日）上午9時許舉辦亞洲城市首場新冠肺炎社區感染大規模防疫演習。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市政府今（14日）上午9時許舉辦亞洲城市首場新冠肺炎社區感染大規模防疫演習，新北市長侯友宜表示，若確診案例直線上升，達到2000至3000案例時，是否該思考停止非必要的商業活動、人車是否要管制，採取區域聯防方式做起。

侯友宜表示，爆發大規模的社區感染，中央如何適時的做好正確的阻擋，讓地方來執行。如果大規模社區感染來的時候，非必要的商業活動，是不是要全面停止？學校是不是停班停課？以及的人車是不是要做管制？這些都是在中央一條政策下來的時候，區域聯防就要同時啟動，甚至全國啟動。

侯友宜提到，單一個新北市的實兵演練是不夠的，要以區塊的方式開始做兵推，然後以全國的方式來面對疫情的作戰，它是有層次的劃分作戰的方式。下一個階段應該就是區域聯防，再下一個階段就是全國在面對多少個確診案例以後，國家在國安層級裡面是採取怎麼樣的動作。

侯友宜也說，要做好整個政策以及地方在執行面的緊密配合方式，讓大家都能做好準備，這才是下一個階段應該要把這個準備做好最重要的事情。

(中時 )