目前面臨罷免案的高雄市長韓國瑜，實現「幫永安賣農漁產」這一項競選政見囉！他直播化身賣魚郎，推銷永安石斑魚，祭出限定超殺價格，不到1天時間，營業額已破百萬。韓粉購買力超強，熱情回應紛紛下訂5條、7條、10條，甚至20條。

韓國瑜在臉書直播表示，疫情期間大家共體時艱，高雄市政府要做大家最強而有力的後盾，幫助高雄的漁民度過難關，現場直播幫銷售石斑魚和優質水產品。不到1天的時間，宣布訂單已突破100萬元。

韓粉紛紛留言，「韓國瑜從來沒有變過，永遠將人民放在心上，不畏艱難，努力實現他的承諾。這樣的韓國瑜，令我深深感動與敬佩！」、「我最怕會看到臉的東西（雞、魚），不過為了市長、為了高雄漁民，7尾買下去就對了」、「我買了芭樂， 今天又買了魚，東西好吃，品質一流，有信心，推薦大家一定要買！」、「韓市長好會行銷喔！」、「看直播，真的超棒。那石斑真的超讚，超新鮮。高雄永安漁會也真的很用心。好東西一定要報給大家知道。韓國瑜市長加油加油加油！高雄市府團隊加油！」

(中時電子報)