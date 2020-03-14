行政院宣告「台中市管制生煤自治條例」無效，中市府將聲請釋憲，並向行政法院提暫停處分救濟。兼任黨主席的國民黨立委江啟臣強調，空氣是生存必需品，不期待中火減煤演變成法律戰，痛批過去民進黨喊得震天嘎響的「無煤減碳」，難道不演了？

江啟臣說，2年前他就曾揭發林佳龍市府減煤打假球，根本沒有落實減煤四成的承諾，後來這樣的主張還獲得監察院的認證，林市府遭到監察院的糾正。

江啟臣表示，換了市府，當然要徹底落實對民眾的承諾。盧市府貫徹林市府的政策，用林市府制訂的地方自治條例，撤照開罰，就是展現執行力，把民進黨過去喊的震天嘎響的「無煤減碳」從美夢，變現實。

話鋒一轉，江啟臣說，很可惜，也對市民很抱歉，蔡英文政府先是撤銷盧市府對中火的處分，後來直接把林佳龍時代制定的減煤自治條例宣告無效。

江啟臣主張空汙不分藍綠，民進黨指責中火是國民黨蓋的，沒錯，那是配合1980年代，台灣的經濟需求，當時撐起台灣經濟是「時代任務」，隨著經濟發展，台灣人民要求更好的生活品質，要求對環境更友善，「無煤減碳」就變成現在的「時代任務」，政府應該扛起責任，為了下一代，完成我們這代人的任務。

江啟臣強調，國民黨不期待中火減煤演變成「法律戰」，空氣是生存的必需品，法律戰一天就是人民多痛苦一天，現在「開罰撤照」被民進黨政府撤銷，一切回到原點，但我們不怯戰，請民進黨做一個負責任的政黨，跟上國民黨減碳的腳步，共同完成時代任務-「無煤減碳」。

(中時 )