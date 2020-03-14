北市府2017年至今陸續核准6家違法日租旅店業者就地合法，市議員戴錫欽質疑，6家業者有18張裁處書、共369萬6000元罰鍰未繳，更有其中一家業者私下將承租房屋改做違法日租，欠繳近1年房租卻占屋不還，市府根本是在姑息，北市府解釋，若以申請者須繳清罰鍰才核發旅館業登記證，恐有「法律不當連結」疑慮。

戴錫欽指出，北市觀傳局此次明知申請者欠繳罰款，且據了解，這6家業者多數「脫產」，連行政執行署至今都很難查扣到違法業者的營收，觀傳局怎麼會天真以為，業者合法後就會有能力繳罰鍰？

更令他不滿的是，日前他接獲一屋主陳情，指出在萬華區昆明街出租房屋給6家違法日租業者的其中一家負責人，業者竟在屋主不知情的情況下，改成日租套房違法使用，並積欠租金近1年，屋主向業者主張返還租金及房子時，業者竟要求「一切上法院在說」，拒絕繳錢、還屋。

最離譜的是，該負責人在萬華區開封街同樣經營違法日租旅店，至今已積欠5張裁處書共120萬罰鍰未繳，光在今年1月3日及31日都被各罰30萬元，觀傳局竟在2月18日核准業者在該營業地址設立旅館，「欠百萬罰鍰未繳的違法日租業者，竟還可以就地合法？」

戴錫欽強調，市府應清查申請者是否有「違法經營旅店紀錄」以及是否有「與經營旅店相關的民刑事涉訟紀錄」，並了解罰鍰繳納與涉訟案件的後續情形，列為核准旅館合法設立與營業的要件。

觀傳局長劉奕霆表示，旅館業於申請登記時應檢附的文件中，包含建物核准使用證明文件、土地建物使用證明、責任保險契約等，意即只要有取得建物或土地合理使用，並對旅館環境公共安全有投保相關保險契約，就符合旅館業管理規則的申請文件，並予以核准。

劉奕霆說，罰鍰是對業者過去違反行政法上義務所做處分，若旅館在申請當下已符合相關申請登記所需要的文件，主管機關仍以申請者必須繳清罰鍰才核發旅館業登記證，可能有「法律不當連結」疑慮。

(中時 )