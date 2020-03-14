3月14日白色情人節，是許多新人選擇完成終身大事的日子，但今年受疫情衝擊，又適逢周六，新北市今僅有69對新人完成結婚登記，相較於去年銳減近200對，雖不如往常熱鬧，但各戶所仍精心準備結婚大禮，金山戶所結合超夯韓劇「愛的迫降」，打造經典場景熱氣球，樹林戶所則贈送最熱門的防疫口罩套，傳達「罩」住幸福。

新北市民政局指出，3月14日也是「3.14」圓周率日，象徵圓圓滿滿、無窮無盡，各戶所為祝賀新人，特別佈置拍照專區讓新人盡情放閃，並致贈包裝喜氣的小禮物獻上祝福，雖今年白色情人節適逢週六假日，但新北戶所同樣提供加值服務，讓新人可以在白色情人節完成終身大事。

然而受疫情影響，加上周六戶所辦公時間僅到中午，今年白色情人節新北市僅69對新人完成結婚登記，相較去年同時刻的262對，銳減近200對。

雖然結婚熱潮不若以往，但各戶所仍精心策畫，金山戶所結合最火紅的浪漫韓劇《愛的迫降》，打造劇中男女主角浪漫相遇的熱氣球，讓新人乘坐熱氣球拍照打卡，樹林戶所搭配疫情時事，贈送新人最熱門的防疫物品口罩套，既實用更代表「罩」住幸福。

在新店戶所結婚登記的梁先生及太太，兩人在瑞士攻讀飯店管理而相戀，梁先生更為了太太放棄美國高薪工作，隨太太前往澳門從事餐飲管理事業，2人原訂今天宴客，卻因疫情延期，但仍選在白色情人節完成人生大事，象徵對彼此心意的風雨無阻。

在汐止戶所登記的李先生與唐小姐，2人均從事製造業，五年前透過朋友介紹交往，正式交往日就在5年前的3月14日，且今年適逢2020年諧音「愛你愛你」，而3月14日又諧音「閃一世」，因此特別選在今天結婚，感覺特別浪漫且有紀念意義。

透過網路交友軟體認識的倪先生與陳小姐，也選擇今日於永和戶所完成登記，倪先生說，因工作關係時常需出差國外，仰望星空時總會想起在地球另一邊的她，希望她能永遠在身旁，選在314完成結婚登記，也代表愛情如同一個完整的圓圈，如圓周率的數字般無窮無盡，直到永恆。

(中時 )