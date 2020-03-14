幼兒園外師成防疫漏洞？臉書粉專「靠北惡質幼兒園」13日晚間有彰化市家長投書，批評指某私立貴族幼兒園標榜全美語教學，但園方未善盡健康管理責任，讓剛出境返台的外師直接回校上課，讓孩子們暴露在高風險中；彰化縣政府澄清，經調查相關疑似幼教機構，確認為假消息，已通知粉專下架並將原PO移請檢警調查。
該家長投書指，肺炎疫情初始，校方都發通知建議家長，只要學生有出國旅遊史，保險起見應在家14天再返校上課，但很多外籍老師沒有工作簽證和居留證，甚至只拿觀光簽證就在台工作，因此每隔3個月必須出國一次再入境台灣。貼文質疑是否成為防疫漏洞，讓孩子們暴露在危險之中？
該名家長說，彰化市某幼兒園外師上周就為此出境，返台後原本應照校方規定自主在家14天，但外師聲稱有做好防護措施，要求立即回校上班，校方基於沒人代課，雙方達成協議，在家7天就回來上課，更下達封口令，不准其他幼兒園老師對家長說出請假一周的真正原因是剛出境返台。質疑校方雙重標準，拿全園100個小朋友的健康做賭注。
彰化縣教育處長陳逸玲回應，緊急進行全盤調查，確認並無該等情事，目前縣內並沒有美語教師進行居家檢疫，且近日確診的中部50多歲美籍男士，並不是在彰化縣內，其所從事為出版社工作，也不是美語教學，呼籲家長毋須恐慌；該則貼文確認是假消息，已通知版主管理員下架，並由衛生局將原PO移請警方調查。
陳逸玲強調，外國人士在臺工作依法需向勞動部勞力發展署申請工作證，且他們都有健保卡可以追蹤出入境紀錄註記；依法規縣內補習班聘請外師都需向教育處登錄，統計全縣已登錄外師有60多人，都有做好追蹤控管，家長們若仍不放心，可要求業者出示外師的登錄證號，或是直接聯繫教育處檢舉、查詢，由教育處進行調查追蹤，避免以訛傳訛引發不必要恐慌。
(中時 )
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