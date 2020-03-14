臉書粉絲專頁「靠北惡質幼兒園」13日晚間有自稱家長的網友投書指彰化市某私立幼兒園讓持觀光簽證短期入境的外籍人士擔任外師，上周出境後返台後，只相隔7天就回校上課教書，擔憂自己的孩子和全園上百名幼兒暴露在疫病危險之中。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

幼兒園外師成防疫漏洞？臉書粉專「靠北惡質幼兒園」13日晚間有彰化市家長投書，批評指某私立貴族幼兒園標榜全美語教學，但園方未善盡健康管理責任，讓剛出境返台的外師直接回校上課，讓孩子們暴露在高風險中；彰化縣政府澄清，經調查相關疑似幼教機構，確認為假消息，已通知粉專下架並將原PO移請檢警調查。

該家長投書指，肺炎疫情初始，校方都發通知建議家長，只要學生有出國旅遊史，保險起見應在家14天再返校上課，但很多外籍老師沒有工作簽證和居留證，甚至只拿觀光簽證就在台工作，因此每隔3個月必須出國一次再入境台灣。貼文質疑是否成為防疫漏洞，讓孩子們暴露在危險之中？

該名家長說，彰化市某幼兒園外師上周就為此出境，返台後原本應照校方規定自主在家14天，但外師聲稱有做好防護措施，要求立即回校上班，校方基於沒人代課，雙方達成協議，在家7天就回來上課，更下達封口令，不准其他幼兒園老師對家長說出請假一周的真正原因是剛出境返台。質疑校方雙重標準，拿全園100個小朋友的健康做賭注。

彰化縣教育處長陳逸玲回應，緊急進行全盤調查，確認並無該等情事，目前縣內並沒有美語教師進行居家檢疫，且近日確診的中部50多歲美籍男士，並不是在彰化縣內，其所從事為出版社工作，也不是美語教學，呼籲家長毋須恐慌；該則貼文確認是假消息，已通知版主管理員下架，並由衛生局將原PO移請警方調查。

陳逸玲強調，外國人士在臺工作依法需向勞動部勞力發展署申請工作證，且他們都有健保卡可以追蹤出入境紀錄註記；依法規縣內補習班聘請外師都需向教育處登錄，統計全縣已登錄外師有60多人，都有做好追蹤控管，家長們若仍不放心，可要求業者出示外師的登錄證號，或是直接聯繫教育處檢舉、查詢，由教育處進行調查追蹤，避免以訛傳訛引發不必要恐慌。

(中時 )