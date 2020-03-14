婁峻碩日前自揭與女友焦凡凡三年戀情，自認不愛放閃的他罕見地選在白色情人節這天出現在焦凡凡的頻道上，是他們認愛後首次合體現身，兩人大方回答粉絲疑問，提到為何突然公開戀情，婁峻碩表示他們從未隱瞞，之前沒人知道是因為不紅，現在能被報導感覺很爽。影片中焦凡凡對於婁峻碩不愛放閃的個性大發嬌嗔，但也坦承因為交往後受了婁峻碩對於呵護戀情獨到成熟的一面所影響，她對著婁峻碩甜笑說：「趁著白色情人節利用你。」婁峻碩則回：「盡量利用啦。」閃瞎網友。

婁峻碩新專輯《BOARDING》以自身音樂夢想「起飛」為創作概念，飛行三部曲〈AIRPLANE〉、〈BLUE SKY〉及最近主打的〈NEVER LAND〉堪稱是他出道至今音樂歷程記錄。配合歌曲中「飛行」的概念，〈NEVER LAND〉MV特別跑到高雄航空教育展示館及屏東賽嘉皆豪輕航機飛行場取景，換上飛行夾克、戴上墨鏡化身帥氣飛行員的他，想起小時候的夢想是當機長及空服員，「因為堂姊是空姐，從小看她全世界遨遊飛行，覺得這個行業很夢幻」！

愛旅行的婁峻碩後來放棄當機長，主因是他超會暈機，只要一點搖晃就會頭暈想吐，「不只是飛機，連搭船、坐車我都會暈，可能是跟交通工具犯衝，我連自己開車開山路都會暈車！有次駕訓班教練要我開山路，我們一路開到烏來山上，結果到半山腰就開始不舒服嘔吐，邊開邊吐嚇到教練，連忙要我停車換他開」。

婁峻碩近日推出新專輯《BOARDING》。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩近日推出新專輯《BOARDING》。（想不到音樂工作室提供）

(中時 )