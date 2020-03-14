挑戰者Joanna Jedrzejczyk還沒受傷時的模樣。（美聯社資料照/las vegas sun via ap）

UFC草量級拳王「麥格農手槍」張偉麗本月首次衛冕，苦戰擊退挑戰者耶德列奇柯(Joanna Jedrzejczyk)，兩人都被打得鼻青臉腫。最慘的是耶德列奇柯的臉幾乎被打歪，她的額頭和耳朵腫脹到認不出原來的長相。

外媒SPORTbible形容耶德列奇柯「被打成另外一個人」，她在波蘭老家安排整型外科手術，以修復她的耳朵。「你們都看到我(額頭)腫成這樣了，張偉麗很強，雖然還欠一點，但她的拳頭傷我很重。第3回合的時候，腫脹已經影響到我的比賽。」

張偉麗賽後也去醫院，看到耶德列奇柯遮著臉在哭，但語言不通無法安慰她。張偉麗表示：「雖然她之前對我不敬，但看她這樣我還是不忍心。」醫生說耶德列奇柯的額頭腫脹會逐漸復原，而且她也不怕張偉麗，打算再來一戰。

兩人那場比賽一共揮出351拳，史上第3高，被譽為最偉大的UFC女子冠軍賽。整體來說耶德列奇柯的命中率更高，有人認為她該贏，但裁判認為她傷得較重，也就是張偉麗的重擊次數比較多，判定張偉麗以些微差距獲勝。

(中時電子報)