桃警查獲新北市徐姓男子涉嫌經營改造兵工廠。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

桃警查獲新北市徐姓男子涉嫌經營改造兵工廠。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

桃園警分局抓到「小蜜蜂」送貨到摩鐵販毒。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

防疫期間桃警維護治安不停歇，11日起規畫肅槍及除暴專案，出動623名警力，一共查獲11支槍、13.7公斤毒品，逮捕466人，包括破獲改造槍械兵工場、掃蕩民宅內藏毒品分裝場、還抓到「小蜜蜂」送貨到摩鐵販毒，全移送偵辦。

桃警防疫期間查獲11槍隻。

新北市徐姓男子涉嫌經營改造兵工廠，刑事警察大隊偵三隊會同大溪警分局蒐證2個多月，11日持搜索票飛象過河到樹林區徐男住處搜索，當場查扣改造手槍、空氣動力手槍多把，鑽孔機、砂輪機、切割機等設備，還有一級毒品海洛因、二級毒安非他命、大麻菸草等；無獨有偶，楊梅分局及龍潭分局也在13日於林口區一處摩鐵，查獲林男和陳男不但持有改造手槍3枝、另有安非他命數包，全都依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

八德警分局則在轄內查獲吳姓犯嫌以民宅當掩護，從事分裝及販賣第二級毒品安非他命，12日持搜索票上門，一舉查獲882公克安非他命，以及多樣分裝工具等，初估毒品市值達30萬5800元。

桃園警分局同日凌晨在桃園一處摩鐵，發現謝姓犯嫌駕車頻繁進出摩鐵，趁他再度開車進摩鐵時攔查，果然查獲174公克的二級毒品咖啡包29包、24公克的K他命14包，包裝五花八門，有Instagram、小惡魔、555等，用包裝吸引年輕人，另有販毒所得2萬2000元，全依違反毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

桃警指出，肅槍及除暴專案共動員警力623名、聲請搜索票23張、拘票64張，查獲非法槍砲12人，查扣制式手槍1支、改造手槍10支、子彈39顆，各類毒品案243件257人、查扣毒品13.7公斤，緝獲毒品、詐欺逃犯46人，強調防疫期間打擊犯罪不停歇，全面掃蕩重大毒品、槍械、街頭暴力等犯罪，同時要求業者主動配合警方通報查緝不法，凡涉及聚眾鬥毆者，一律嚴加究辦並建檔列入組織犯罪檢肅對象，展現強力執法決心。

(中時 )