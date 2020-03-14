苗栗縣政府文化觀光局加強中正堂演藝廳防疫措施，觀眾需詳讀防疫健康說明書，並填寫個資供必要時防疫聯繫使用。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府文化觀光局加強中正堂演藝廳防疫措施，觀眾需詳讀防疫健康說明書，並填寫個資供必要時防疫聯繫使用。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳，因應防疫，14日起於表演演出前，邀集志工在入口處擺起簡易檢疫站，觀眾入場前需在大門口量測體溫正常後，才能進入大廳使用酒精洗手、詳讀「觀眾防疫健康聲明」並留下個資，部分觀眾稍有遲疑，但還是配合志工引導，完成防疫措施，順利進場看表演。

新冠肺炎疫情嚴峻，觀眾進入室內演藝廳看表演，就怕有萬一會造成群聚感染，苗栗縣各演藝場域紛紛加強防疫措施，文觀局中正堂3月有2檔演出，分別為14日的漢霖民俗說唱藝術團《名家不敗》、15日的皮皮兒童劇團《皮皮與狼》，因應防疫，文觀局展演藝術科邀集志工，在入口處擺出檢疫站應戰。

避免室內演藝廳成為防疫死角，苗栗縣政府文化觀光局，加強中正堂演藝廳防疫措施，觀眾入內除了要量體溫、噴酒精洗手，還需詳讀防疫健康說明書，並留下個資供必要時防疫聯繫使用。（巫靜婷攝）

避免室內演藝廳成為防疫死角，苗栗縣政府文化觀光局，加強中正堂演藝廳防疫措施，觀眾入內除了要量體溫、噴酒精洗手，還需詳讀防疫健康說明書，並留下個資供必要時防疫聯繫使用。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府文化觀光局加強中正堂演藝廳防疫措施，貼出防疫聲明。（巫靜婷攝）

觀眾進入中正堂前需配戴口罩，先在大門口量額溫，額溫高於37.5度以上，或有呼吸道症狀者不得入場，體溫正常者進入大廳先以酒精洗手，志工會在觀眾手臂處貼上貼紙標示，隨後引導觀眾領取個資貼紙，至填寫處詳讀防疫健康聲明後，在貼紙上留下姓名、身分證字號及聯絡電話，黏於票根，交由工作人員回收。

記者觀察，大多民眾對於留下個資的環節稍有遲疑，甚至反問志工為什麼看表演要寫這些，志工趕緊解釋，防疫期間，留下個資僅供未來防疫相關聯繫使用，釋疑後，民眾也相當配合防疫措施，進入演藝廳採取較大間隔方式挑選座位。

(中時 )