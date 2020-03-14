全能型音樂人GJ蔣卓嘉自2013年出道以來，音樂才華備受肯定，CoCo李玟、陳奕迅、Ella陳嘉樺、張靚穎、家家、郁可唯等都演唱過他的作品，一路走來累積出驚人的音樂能量，現在索尼音樂正式宣布，歡迎GJ蔣卓嘉加入索尼音樂大家庭，GJ同樣非常開心能與索尼音樂合作，「之前和CoCo姊合作時就和索尼音樂結下緣分，現在能正式合作，感受到索尼對音樂和創作的熱忱，讓我非常期待我們後續的火花。」這次加盟索尼音樂，公司特別為他打造專屬的吉他Pick造型吊飾，雷射刻印上「GJ X SONY MUSIC」，象徵雙方即將展開緊密合作，聯手推出更動人的音樂作品。

GJ工作非常有效率，工作人員打趣稱他是「快男」。（圖／索尼音樂提供）

GJ的創作一直以來都受到各界肯定，去年為天后CoCo李玟量身打造的歌曲〈You & I〉獲得極大回響，被喻為「是一首完美神曲的誕生」，CoCo更是讚美：「這首歌我才聽30秒Demo就決定要收了，一聽到旋律就被打動，歌詞更是寫到我心裡。」GJ寫歌和編曲非常有效率，常常前一天交付的工作，他一天後就提早交出，且作品都在水準之上，快手之說不脛而走，工作人員打趣稱他是「快男」。

除了是「快男」，GJ更是「暖男」，年初時他在三天內來回澳洲和台灣，只為見病重的好友一面。他表示對方是相識20年的國中同學，也是在澳洲一起長大的好兄弟，得知對方罹患大腸癌四期，他已訂好機票飛澳洲探友，但出發前一周好友身體狀況急轉直下，他立刻打電話到航空公司換成最快能起飛的班機，沒想到電話一等竟是兩小時才接通，且必須加價2萬多，心急如焚的他二話不說就是要換，「因為時差，我是星期五晚上飛抵澳洲，星期六到醫院看他，幾個小時後，他就走了。」GJ計畫為這個認識了一輩子的好朋友寫一首歌，果然是重情重義的「暖男」。

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(中時電子報)