新冠肺炎疫情持續肆虐，目前全球累計確診病例飆破14萬，死亡人數逾5000多人。各國對世界衛生組織（WHO）的批評聲浪不斷，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）頻頻為中國護航，導致多國輕忽病毒的嚴重性，譚德塞的公開發言內容也被整理成語錄，讓網友看完全都燒起來。

《BBC中文網》在臉書上傳1段影片，並在貼文寫下，「新型冠狀病毒疫情爆發以來，世界衛生組織總幹事譚德塞都公開說過什麼？」自1月23日疫情在中國爆發，湖北省許多城市接連封城，當時譚德塞還誇讚，「中國分享疫情信息非常即時，緊急採取相應措施，展現出相當高的透明度。」

隨著病毒迅速在中國境內擴散，各國紛紛包機撤僑並發布旅遊禁令，1月31日譚德塞表示，「世衛反對任何針對中國的旅遊及貿易限制。」直到2月11日，他又指出，「中國以外的疫情傳播可能『冰山一角』，必須團結對抗病毒，確保疫情不會失控。」譚德塞隔日還直言，「比起恐怖襲擊，病毒能引發政治經濟文化動盪的威力更大，國際應該更積極對抗疫情，把這項病毒視為頭號公敵。」

到了2月21日譚德塞表示，「中國新增病例持續減少，趨勢令人鼓舞。」2月24日甚至還讚賞，中國的疫情已經過了高峰，「現在使用大流行一詞不符合事實，肯定會引起恐慌。」期間譚德塞說詞反覆，直到3月11日他才終於改口承認，「新冠肺炎全球大流行。」

看完譚德塞悖離現實的「神語錄」後，網友紛紛留言痛批，「全球大流行你必須負最大責任」、「除了說廢話，他到底幹了什麼？」、「他欠全世界一個道歉」、「世界最不衛生的衛生組織；世界最dirty等級的官員」、「國際法庭應該要用過失殺人罪告他吧」、「有隻北京犬，名字叫譚德塞」、「史上最大笑話」。

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(中時電子報)