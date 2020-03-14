大陸衛健委稱新冠肺炎確診、疑似病例持續下降 治癒率上升 15:592020/03/14 旺報 廖慧娟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 哈爾濱工業大學、哈爾濱醫科大學成功研發「新冠病毒肺炎CT圖像自動分析系統」。（取自新浪微博＠哈爾濱工業大學） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院今天（3月14日）召開新聞發布會，國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，大陸境內現有新冠肺炎本土確診和疑似病例數，過去7天均持續下降，治癒出院比例、治癒率均持續升高，武漢為72.9％，湖北除武漢以外地區為92.7％，湖北以外省份為97.3％。 透過對境內高、中、低風險縣域的監測，截至到今天，大陸絕大多數縣都已進入疫情低風險。 (旺報 ) # 新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 #台灣 #大陸 #疫情 #確診 #治癒 #湖北 #武漢 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情升溫 巴拿馬淪陷蒙古封城 12:142020/03/10 國際 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 日本一天新增59例確診 近三成在大阪 02:212020/03/11 國際 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 日男散播病毒引公憤 女店員確診新冠肺炎 13:352020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 川普危機四伏！巴西駐美大使中鏢 曾與他共進晚宴 14:552020/03/14 國際 兩岸熱門新聞 美國若成下個義大利 專家：全球經濟將L型衰退 - 兩岸 大陸衛健委稱新冠肺炎確診、疑似病例持續下降 治癒率上升 - 兩岸 - 旺報 陸美互嗆新冠病毒源頭？崔天凱：讓科學家回答 - 兩岸 鍾南山：美國病死率高 很多病人可能沒被發現 - 兩岸 - 工商 澳門台商會長簡廷在：台商健保費調高 曲解制度 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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