大陸國務院今天（3月14日）召開新聞發布會，國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，大陸境內現有新冠肺炎本土確診和疑似病例數，過去7天均持續下降，治癒出院比例、治癒率均持續升高，武漢為72.9％，湖北除武漢以外地區為92.7％，湖北以外省份為97.3％。

透過對境內高、中、低風險縣域的監測，截至到今天，大陸絕大多數縣都已進入疫情低風險。

(旺報 )