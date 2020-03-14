為避免新冠肺炎疫情對庶民經濟造成衝擊，台南市府向經濟部爭取5萬片口罩，配售給59處公有零售市場及15處夜市攤商，第二波2.8萬片14日開始發放，攤商不必擔心無處買口罩，民眾到市場買菜迺夜市也較安心。

台南市長黃偉哲表示，市場與夜市防疫不可輕忽，為預防口沫傳播、避免群聚感染，攤商的衛生管理非常重要，已向經濟部中部辦公室爭取提供口罩予攤商自購，要求攤商皆須配合市府各項防疫措施。

台南市衛生局表示，依照食品良好衛生規範準則，製作販售熟食人員應戴衛生口罩，適逢新冠肺炎疫情蔓延，為了攤商自身與民眾健康安全，衛生局將加強宣傳稽查，不符規定若限期未改善，將開罰。

一名攤商表示，目前一星期配售6片口罩，如果兩人以上顧攤，口罩用量就會不夠，希望政府能視攤商販售內容或人數多寡彈性調整。此外，台南市另有60多家民有市場、44處尚未取得設立許可的夜市，部分攤商民眾也希望政府協助配售，避免成為防疫缺口。

台南市經發局長陳凱凌說，除了宣導攤商要戴口罩，台南市內每一公有零售市場均已設置酒精消毒設施，且針對人潮較多之市場，增設防疫洗手台並提供香皂或洗手乳供民眾使用，民眾不必過度擔憂，歡迎出門迺市場。

(中時 )