在國外疫情升溫之際，新華社14日連續發出三則中共總書記習近平與國外元首通話的新聞，習近平分別與南韓、義大利、伊朗三國總統致慰問電，就近期該國發生新冠肺炎疫情，代表中國政府和中國人民，向該國政府和人民表示誠摯慰問。與外國的親疏之分，也意在言外。

新華社報導，在致電韓國總統文在寅時，習近平強調，中韓是守望相助、同舟共濟的友好鄰邦。韓國政府和社會各界此前紛紛向中方抗擊疫情表達關心慰問並提供大量幫助，文在寅總統特別強調中國的困難就是韓國的困難。習近平指出，疫情沒有國界，世界各國是休戚與共的命運共同體，中國政府和中國人民對韓方目前遭受的疫情和困難感同身受。中方將繼續提供力所能及的援助，支持韓方抗擊疫情，願同韓方攜手合作，早日共同戰勝疫情，維護兩國人民和世界人民生命安全和身體健康。我高度重視中韓關係發展，願同文在寅總統一道努力，推動中韓戰略合作夥伴關係邁向更高水平，造福兩國和兩國人民。

習近平致電伊朗總統魯哈尼時表示，中伊是全面戰略夥伴，兩國人民傳統友好。伊朗政府和人民為中國抗擊疫情提供了真誠友善的支持和幫助。為幫助伊朗抗擊疫情，中方向伊方提供了一批抗疫物資，派出了志願衛生專家團隊。中方願同伊方加強抗疫合作，並繼續向伊方提供力所能及的幫助。相信伊朗政府和人民一定能打贏這場疫情防控戰。

習近平在致電義大利馬塔雷拉時表示，相互支持、合作共贏始終是中義全面戰略夥伴關係的主旋律。值此義方困難時刻，中國政府和人民堅定支持義方抗擊疫情的努力，願開展合作，提供幫助。習近平指出，人類是一個命運共同體，唯有團結協作才能應對各種全球性風險挑戰。只要中義兩國以及國際社會攜手努力，就一定能夠共克時艱，早日戰勝疫情，共同護佑兩國人民和世界各國人民的康寧。今年是中義建交50週年，我相信在攜手應對疫情的努力中，中義傳統友誼將更加堅固，合作內涵將更加豐富。

(旺報 )