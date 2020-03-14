防疫期間，口罩需求量大增，慈濟基金會捐贈1000片口罩，提供移民署台中市第一服務站員工公務執勤使用，移民署服務站往來接觸許多外來人口，提醒民眾來站辦理證件時戴上口罩，保護自己也保護他人，一起防疫作戰，打造健康防護罩

移民署台中市第一服務站舉辦家庭教育課程，向新住民介紹口罩的正確使用方式、預防病毒感染正確消毒清潔方式，透過越南籍、印尼籍通譯人員，以新住民母語說明，邀請新住民一起加入防疫作戰的陣線。

口罩有限的情況下，慈濟慈善事業基金會捐贈1000片口罩供移民署台中市第一服務站同仁公務執勤使用。

台中慈濟志工代表慈濟基金會前往贈送口罩，慈濟志工葉志忠表示，移民署用心防疫，這段期間為了保護民眾的健康，增加許多防疫工作，更用心照顧新住民，規畫衛教課程傳遞防疫資訊，慈濟希望透過一點力量，作為政府防疫後盾。

移民署中區事務大隊大隊長林宏恩強調，防疫視同作戰，防疫做得好，生命才能保，疫情的關鍵時期，佛教慈濟慈善事業基金會本著大愛精神情義相挺，協助移民署服務站一線同仁建構安全防線。

(中時 )