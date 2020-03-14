女星劉樂妍近年演藝重心都在大陸，日前傳出她返台就診還疑似住進加護病房，不過稍早卻在臉書PO文表示有感於人的生命太脆弱，因此在醫院社工協助下，已經填好器官捐贈卡，希望未來逝世能夠愛留人間。

劉樂妍臉書PO出照片，只見她躺在病床上吊著點滴，手裡拿著寫著「財團法人器官捐贈移植登錄中心」的信封，表示生來就不喜歡浪費東西，因此希望死後把全身器官捐出去給需要的人，讓這些人能夠好好的活著，這個念頭始終以來都沒有變過，但也不忘祈禱神明能保佑死後不要撞破器官，能完整的把可以用的全部捐出去，因為有一些死法，器官是會撞壞的，此外更透露每次回台灣時，都喜歡到北醫看看，因為在這家醫院發生過太多事，感概表示：「眼淚，悲傷，難過，期待跟未來我都放在這裡了」。

劉樂妍微博全文。（圖／劉樂妍臉書）

此外她近日疑似「腸沾黏」導致發炎，緊急返台住進加護病房治療，兩者對照無疑是自打嘴巴，更曾被知名主播張雅琴狠嗆：「你哪位啊」？對此她竟在微博PO文表示遭張雅琴公開痛批，感到相當開心，更喊話：「我永遠都不會忘記你呢」。

(中時電子報)