中華/華信航空考慮疫情變化造成旅客更改搭機時間需求，為了提供旅客更有彈性的行程安排，14日下午宣布推出『華航/華信機票放心買、隨您改』方案，旅客於2020年3月14日起至2020年4月15日止，購買華航/華信之國際機票，在每個航段原訂出發日7天前更改，即可豁免改票手續費。

適用票種：華航/華信國際航線機票，特殊折扣機票(DM/AD/ID)及團體票不適用。

原始購票日期：2020年3月14日-2020年4月15日。

適用條件：機票效期內，於每個尚未使用航段原定出發日至少7天前改票。例如：行程尚未使用之第一段出發日為20APR20，則最晚須於13APR20改票。

豁免內容：豁免改票手續費且不限次數。 惟若因更改新行程而產生票價差/稅差須由旅客自付。透過旅行社開立之機票請洽原開票旅行社辦理。

未登機費：依原機票規定辦理。

優選座位費用：依現行優選座位規定辦理。

預購行李費用：依現行預購行李規定辦理。

退票：依原機票規定辦理。

其他：若原票購於華航網站且於2020年4月16日(含)後更改訂位，欲豁免改票手續費請洽華航各地分公司或客服中心辦理。

相關方案可洽詢華航客服中心或各地分公司。

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