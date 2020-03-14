南高雄家扶中心14日在高雄市五福國中舉辦「愛‧與您『童』在～獎助學金頒獎典禮」，頒發176名高中職、大專生及240名國中小學生獎助學金。由於近來新冠肺炎疫情居高不下，影響捐款，家扶中心希望民眾踴躍捐款，幫助青年學子。

每逢開學，經濟弱勢家長們擔憂付不出孩子們的學費、書籍費等，備感壓力。今年獎助學金獲得高雄地檢署緩起訴處分金、慶聯港都有線電視公司，及社會各界愛心挹注，讓家扶學子得以安心向學。

曾是家扶兒的楊媽媽以自身的故事激勵家扶兒，言語間充滿溫暖及力量，讓現場同學們受益良多。活動邀請南高雄家扶中心主委盧國冠、高雄市社會局長黃淵源、立法委員李昆澤等出席，鼓勵青年們努力向上。

受到幫助的青年小良，自小由媽媽獨力照顧，因媽媽罹患癌症，需要反覆進出醫院，無法外出工作，家庭經濟僅靠外界補助與大姊微薄的打工支撐。

看著家人辛勞地為家庭付出，小良自力苦讀，努力向學，以申請各項獎助學金補充就學與生活開銷，更在機械創作領域出類拔萃，今年以優秀成績保送台科大機電整合系。他希望未來能更加精進，運用所學，翻轉家庭困境。

南高雄家扶中心說，近來因為疫情關係，今年1、2月的捐款所得比去年同期少了3成，家扶中心盼民眾利用線上捐款的方式，持續捐款，幫助弱勢孩子就學。

(旺報 )