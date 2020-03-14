屏東縣出現首例茲卡病毒感染症境外移入確診個案，衛生局接獲通報後啟動防疫措施。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣出現首例茲卡病毒感染症境外移入確診個案，為馬來西亞籍23歲男性，目前狀況穩定已痊癒返家。男子3月8日由高雄小港機場入境，因有呼吸道症狀經採驗新冠肺炎為陰性，3月13日才確診為茲卡病毒感染症境外移入個案。

男子1月16日至3月8日回馬來西亞探親，3月7日發病出現發燒等症狀，於當地醫院就醫。3月8日返台， 3月11日又因發燒、紅疹、喉嚨痛等症狀前往醫院就醫，再次經新冠檢驗亦為陰性，3月12日回診並通報登革熱、屈公病及茲卡病毒，並於3月13日確診為茲卡病毒感染。

縣府衛生局接獲通報後啟動防疫措施，並聯合國衛院蚊媒病防治研究中心、環保局及市公所，於3月14日執行社區環境強制孳生源清除及化學防治。為避免境外移入病例導致本土疫情發生，衛生局呼應做好容器管理，每周「巡、倒、清、刷」，降低病媒蚊孳生風險。

一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計畫懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區。若真的要前往，應做好防蚊措施。

離開流行地區後也要落實「1＋6原則」：暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為（全程正確使用保險套）及延後懷孕至少6個月，並落實自主防蚊措施至少三周。

台灣自2016年迄今共確診26例茲卡病毒感染症病例，均為境外移入，感染地多為東南亞國家。衛生局呼籲，目前武漢肺炎疫情正蔓延全球，民眾除了防範武漢肺炎外，仍應持續加強登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症防治。

屏東縣出現首例茲卡病毒感染症境外移入確診個案，為馬來西亞籍23歲男性，目前狀況穩定已痊癒返家。男子3月8日由高雄小港機場入境，因有呼吸道症狀經採驗新冠肺炎為陰性，3月13日才確診為茲卡病毒感染症境外移入個案。

(中時 )