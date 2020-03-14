雖然大聯盟因為新冠肺炎疫情延賽2周，不過根據多家美媒報導，大聯盟仍傾向每隊都打滿162場比賽，不考慮縮減賽季。但由於美國疫情尚未平復，可能要到5月才有辦法恢復比賽，這代表季後賽可能持續到11月，甚至12月才能結束。

根據《波士頓環球報》報導，大聯盟在期望仍打滿162場比賽前提下，考慮在春訓球場或無觀眾進行比賽，這樣才能防止開幕時間再有變動，避免打到冬天還沒結束。

若大聯盟打到11月，天氣是最大困難點，屆時美國有些地區將開始下雪，不只球員表現受影響，連觀眾席的球迷也耐不住低溫，若還想進行世界大賽，就必須想辦法辦在有屋頂的室內球場(巨蛋)進行。

若大聯盟打到11月，不只球員表現受影響，連觀眾席的球迷也耐不住低溫。（美聯社資料照）

紅襪球團CEO甘迺迪（Sam Kennedy）表示，如果在球季一開始就延後太多時間，很難打完全部比賽。「大聯盟對於延賽的應對方法，就是在後面補回比賽，但顯然隨著情況發展要有因應計畫，所以我們並未取消比賽，而是考慮重新計畫賽程。」不過這些都要取決於究竟何時才能開幕。

此外這也對明年賽季造成影響，球員靠休賽季來恢復身體疲勞和復健，但因為延賽，今年休賽季勢必縮短一個月至一個半月的時間，可能導致明年春訓發生健康問題，因此有人提出建議，希望明年春訓也要順延。

(中時 )