和老婆Keanna昔日感情不再，謝和弦改戀莉婭。（圖／翻攝自KT - Keanna Taiyh臉書；翻攝自liyacheee IG）

謝和弦怒剪配偶欄。（圖／翻攝自chord0415 IG）

歌手謝和弦近來風波不斷，過年前他被混血老婆Keanna舉報呼麻，兩人4年婚姻感情因此破裂，謝和弦改戀女友莉婭，並表示要和Keanna離婚，沒想到手續還沒辦成，謝和弦昨(13日)晚間就急忙曬出自己大剪身分證配偶欄的影片，還發文咒罵：「戴怡軒洨解（小姐）（Keanna）您去死吧」。

謝和弦上月突爆料Keanna做高級飯局，引來Keanna憤怒駁斥，說：「我手上有的是可以毀滅妳們各自的錄音錄影和醫院的驗傷單」，更揚言手上有小三莉婭的影片「比八點檔精彩」。昨莉婭透過媒體反擊，認為Keanna利用媒體大眾來霸凌他們，Keanna則反擊：「心機小動作不用再演了啦！法院見」。

而謝和弦日前和莉婭大動作拍了婚紗照，昨深夜突然曬出自己剪身分證配偶欄的影片，似乎想藉此斷開Keanna，網友回應：「笑死，剪掉之後還要自己再辦一張，配偶欄上的名字不會不見啦」、「剪了，配偶還是她啊」、「趕快離一離吧」、「有這麼氣嗎？？？是有多在意她啊，人家只不過寫了幾句話就氣成這樣，你們每天放閃都可以」。

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(中時電子報)