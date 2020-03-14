雲林縣四湖鄉1家工程行13日晚間遭10餘名男子砸店、砸車，警方調查後發現鄭姓男子騎機車經過工程行遭所飼養的狗吠叫，受驚之餘與工程行人員發生口角，鄭男兒子得知竟找10餘人去工程行破壞洩忿，警方已鎖定數名犯案者展開調查。

警方調查，四湖鄉鄭姓男子13日晚間騎機車行經1家工程行，工程行在門口外飼養1隻土狗，見機車經過狂吠不已，鄭男受到驚嚇與工程行人員理論，雙方發生口角不歡而散。

鄭男回家後向兒子抱怨工程行人員沒有把狗看好，害他騎機車經過受到驚嚇差點跌倒，事後不但不道歉還說他無理取鬧，實在是欺人太甚，兒子見父親受欺侮，馬上找了10餘人趕到工程車要討回公道。

鄭男兒子與10餘名同夥一到工程行，持木棍、球棒大罵工程行人員，雙方發生口角，鄭男兒子等人氣憤之餘用木棍、球棒狂砸工程行的6輛轎車、貨車，車子玻璃窗都被打碎，車體也被砸凹，混亂中工程行2名人員被砸傷，全案由台西警分局擴大偵辦中。

(中時 )