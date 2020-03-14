員林三和里福和宮是地方居民信仰中心，長期位在大同國中東北側，卻也形成十字路口的交通問題，師生上下課被迫走在馬路上，安全堪憂。（謝瓊雲攝）

經地方與學校協調，校方同意將原本閒置的資源回收空間無償借給廟方重建土地公廟。（謝瓊雲攝）

經地方與學校協調，校方同意將原本閒置的資源回收空間無償借給廟方重建土地公廟。（謝瓊雲攝）

彰化員林大同國中東北側的土地公廟福和宮，是員林市最大里三和里信仰中心，30年前因校園安全考量從校內移到校外角落，近年卻成為十字路口的交通隱憂，地方為了師生上下課通行安全考量，決定由校方決定讓地3坪，廟方出資將宮廟內縮重建，重現人行道空間，預計近日完工後於4月底舉辦入火安座儀式。

1982年建校大同國中是南彰化國中第一大校，學生數近2000人，1970年代仍是大片農田，校址所在地舊稱黃厝庄，校地由黃氏在地氏紳捐地，建校後地方要求保留田頭土地公，校內小廟名為福和宮。

校內有廟情景直到1990年校舍擴建，廟方請示土地公後同意遷移到東北側校外角落；學校師生每每參賽或校外教學，行前一定到福和宮拜拜求保佑，福和宮也長年捐助校方獎學金與弱勢助學金，成為地方和大同國中的守護神；考量香火日漸興盛，2006年還興建環保金爐，避免空汙危害上課師生。

前家長會長賴俊榤表示，福和宮現址讓校園周邊人行步道出現斷點，學生們被迫走在大馬路上安全堪慮，加上近年福和宮香火鼎盛，每個月來拜拜的民眾汽機車停放亂象，也造成交通問題，他任內就積極協調多方請教尋求解決之道。

縣議員曹嘉豪，福和宮內縮的校地，原本是學校作為環保資源回收的空間，並不影響師生教學，經協調後，報請教育處核備，校方無償借用校地供土地公廟重建，校、廟和平共存，又不影響市區交通動線，不啻是地方一樁美事佳話。

福和宮主委周義新說，福和宮是地方信仰中心，從田頭小廟至今已逾60年歷史，原應守護居民，卻因都市發展出現交通安全隱憂，地方上為此爭論多年，去年在地方各界與校方努力協調下，終於能順利重建，預計本月工程即可完工，4月底將擇日盛大舉辦入火安座儀式。

(中時 )