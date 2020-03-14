台南市政府與林務局嘉義林管處14日於善化區亞蔬中心舉辦「方舟新樂園」植樹活動，數百民眾冒雨參加，此次活動預計於亞蔬園區種下6500株光蠟樹、相思樹、欅木等原生苗木，台南市長黃偉哲與民眾一起植樹，倡導環境保育及節能減碳的重要性。

黃偉哲表示，「方舟新樂園」推廣植樹綠美化觀念，也讓民眾體認樹木在生活環境中所扮演的重要角色與健康價值，感謝林務局所提供苗木、亞蔬中心提供土地，期望今日所種的樹苗落地生根，為台灣營造更好的自然生態環境。

嘉義林管處長張岱表示，本次亞蔬中心植樹面積高達4公頃，樹種10餘種，總株數高達6500株，考量現地環境及現有鳥類棲息，以生態造林方式，保留部分草生地，營造多樣化植栽。

亞蔬中心副主任張瀛福致詞時也指出，亞蔬致力於環保減碳，園區裡本來已有許多植栽，還有環頸雉築巢，亦是鳥友賞鳥、拍照點，希望幾年之後這裡成為都市中的森林，除成為民眾休憩的場所，也提供野生動物更好更完整的棲息環境。

今天活動除了植樹，市府也表揚長期響應山林植樹造林企業，保護森林績優社區、協會；嘉義林區管理處提供1500株蘭嶼羅漢松、杜英、光蠟樹及土肉桂等台灣原生植物，送給現場參與民眾，推廣植樹造林、永續環境的理念。

(中時 )