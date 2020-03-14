新冠肺炎疫情持續延燒，口罩實名制實施以來，最辛苦的就是藥局的藥師，台北某藥局卻傳出有民眾因藥師拿錯健保卡，竟要求藥師「磕頭道歉」，事情傳出後，藥師公會全聯會13日也發出聲明，強調會嚴正譴責脫序行為，針對受到不理性對待的藥師，也將提供法律諮詢資源。

口罩實名制上路，藥局藥師除了要賣口罩外，分裝口罩也成為額外的工作，每天疲憊不堪，卻有民眾對藥師的不慎過失，提出過分的要求，藥師公會全聯會也說明，民眾此舉已顯然嚴重羞辱藥師尊嚴，更應互相尊重。

北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，這次的事件公會並未向衛生局反映需求，衛生局將會全力配合藥師公會全聯會，也會和警察局協同合作。

陳怡婷強調，日前藥局有向市府反映人力不足，而民政局也安排志工和人力協助，平時藥局如有衝突發生，也會安排警員維持秩序，如該名藥師欲提出告訴或向警察局報警，都會由警察局處理。

藥師公會全聯會也呼籲，民眾應以理性、尊重的態度對待醫療從業人員，藥師勇於擔負起配給防疫物資的責任，付出無比的辛勞，無疑是公益責任的體現，民眾都應該團結對抗疫情，並共創和諧的醫療環境。

(中時 )