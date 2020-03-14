武漢肺炎疫情延燒，蘋果公司今天表示，將暫時關閉大中華區以外的直營店至3月27日，以盡量降低疫情傳播風險。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在官網發表公開信表示：「我們將關閉大中華區以外的所有直營店至3月27日。」

他說：「我們在大中華區以外的全球所有辦公室將轉向彈性工作安排。這表示如果工作允許，所有團隊成員應該遠端工作。」

蘋果先前稱，在中國工廠已陸續復工。庫克也在今天的聲明中表示，大中華區的所有直營店已恢復正常營運。

(中央社)