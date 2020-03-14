疫情延燒 蘋果暫關閉大中華區以外直營店 17:032020/03/14 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情延燒，蘋果公司今天表示，將暫時關閉大中華區以外的直營店至3月27日，以盡量降低疫情傳播風險。 蘋果執行長庫克（Tim Cook）在官網發表公開信表示：「我們將關閉大中華區以外的所有直營店至3月27日。」 他說：「我們在大中華區以外的全球所有辦公室將轉向彈性工作安排。這表示如果工作允許，所有團隊成員應該遠端工作。」 蘋果先前稱，在中國工廠已陸續復工。庫克也在今天的聲明中表示，大中華區的所有直營店已恢復正常營運。 (中央社) #大中華 #大中華區 #直營店 #蘋果 #工作 也許您會感興趣 國際熱門新聞 人人皆知！回應陸指控「美軍帶疫情」 川普語帶玄機 - 國際 柬埔寨總理洪森孫女再次獲得世界數學競賽冠軍 - 時事 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 - 國際 盲眼龍婆24年前就預言「新冠肺炎」！不停碎念「被冠冕籠罩」 - 國際 紐西蘭要求所有入境旅客即日起自主隔離14天 - 國際 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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