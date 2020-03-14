民政局長吳世瑋拍影片宣導搭乘民眾戴口罩、量體溫、消毒雙手外，並以「坐滿即發車，禁止站立」為原則。（摘自台中市府民政局臉書／盧金足台中傳真）

由服務人員測量額溫，並提供乾洗手液消毒雙手後，才能上車或入塔祭祖。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市政府民政局自3月14日至4月5日，於豐原、后里、太平、沙鹿及霧峰區提供清明掃墓接駁專車。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

清明節祭祖掃墓專車今天上路！台中市府民政局從3月14日至4月5日，在豐原、后里、太平、沙鹿及霧峰區提供清明掃墓接駁專車，免費接送掃墓民眾往返墓區。民政局長吳世瑋親白拍影片宣導搭乘民眾戴口罩、量體溫、消毒雙手外，並以「坐滿即發車，禁止站立」為原則，避免車內過度擁擠，降低感染風險。

吳世瑋表示，因應新冠肺炎及流感疫情防疫作為，接駁專車確實遵守疾管署防疫指引，除加強服務人員健康管理及車輛、候車設施消毒工作，駕駛員、工作人員都會配戴口罩。

他強調，民眾搭乘接駁專車或進入公有納骨塔應自備並戴上口罩，由服務人員測量額溫並提供乾洗手液消毒雙手後，才能上車或入塔祭祖。

吳世瑋呼籲民眾多利用平常日前往掃墓，避開假日人潮。此外，公墓祭祖為室外開放空間，並無管制人數限制，但納骨塔堂祭祖基於防疫考量，規畫每梯次管制50人進入堂塔祭祖，請民眾配合管制。

防疫時期，清明掃墓免費專車接駁，祭祖方便又安心，吳世瑋與團隊特別拍攝宣導影片，「戲」胞大爆發，從上車防疫 措施，到上車後，車上乘客雖然戴口罩，但高聲交談，恐有飛沫亂噴疑慮，吳世瑋適時提醒，車上不交談，保持環境安全，演技自然成影片亮點。

(中時 )