本周，全球股市再度遭遇崩盤式暴跌，眾多股指已跌入技術性熊市。全球110多家千億市值公司股價最大跌幅超過50％。

至12日，在石油價格戰的影響下，石油公司股價的表現，用破產式暴跌形容並不為過。除了埃克森美孚、殼牌石油等知名巨頭外，法國道達爾、俄羅斯國家天然氣公司、俄羅斯石油公司、挪威國家石油公司等能源巨頭也難逃腰斬命運。南非薩索爾公司暴跌近91％，，加拿大能源年內最大跌幅超過91％，往前追溯，加拿大能源的股價表現更令人心驚肉跳，2008年該股股價一度超過360美元，2014年超過100美元，而今僅剩3美元，簡直跌到渣都不剩。

巨大利空影響下，嘉年華郵輪公司股價從最高的48美元跌到3月12日14美元下方，跌幅超過71％。高盛在一份報告中指出，預計該公司2020年的每股收益將較最初的預期減少40％-50％，其中主要影響來自於需求放緩。皇家加勒比海遊輪公司股價跌幅更大，從133美元上方跌至最低30美元下方，不到兩個月跌幅近79％。

波音是股價腰斬巨頭中知名度同樣非常高的公司。波音是全球最主要的民用飛機製造商，同時也是軍用飛機、衛星、導彈防禦、人類太空飛行和運載火箭發射領域的全球市場領先者。波音由四大主要業務集團組成：波音民用飛機集團、波音金融公司、波音聯接公司和波音綜合國防系統集團。

自2019年3月創歷史新高以來，波音股價持續震盪，並於今年開始加速墜落，從350美元上方跌至最低160美元下方，最大跌幅超過55％。自此，波音總市值勉強超過6000億人民幣，不足貴州茅台市值的一半。

(旺報 )