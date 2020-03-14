陳傑瑞原訂五月推出相隔10年全新專輯，未料近來新冠肺炎延燒，發片時間確定延後！今（14日）白色情人節迎接34歲生日的他，趁著近來待在家防疫的空檔，親手製作巧克力餅乾分送好友、為自己慶生；提起願望，陳傑瑞說：「疫情儘快好轉、大家都能健健康康，也希望我的新專輯能儘快問世。」此外，他也在IG分享許多防疫小短片，連好友方泂鑌也助陣拍攝，以趣味方式提醒大家留意衛生安全。（https://www.instagram.com/p/B9n6ZMQHyYH/）

陳傑瑞今年按慣例選在自己生日前，製作用料實在的巧克力餅乾分送好友；聊起這麼有趣的慶生習慣，陳傑瑞回想自己21歲第一次做餅乾情景，「當時年紀輕、沒什麼錢買器材，沒有機器幫忙的製作過程，我都用手打，真的是流著汗在做，主要是因為自己喜歡吃餅乾，但外面賣的糖份太多，所以想自己做，創造吃起來最爽快的餅乾」。

他今年花了4000元準備食材，訂購頂級巧克力及國外有機麵粉等，耗時2、3天完成160顆巧克力餅干，幸好去年花了2萬多元買了台攪拌機，才如期趕上他今天生日前完工，「因為知道每年都會做餅乾，這個習慣應該會一直持續下去」。因受疫情影響，他不便搭機回新加坡與家人團聚，幸好上個月與媽媽同遊檳城，母子倆一起吃飯提前慶生；相隔10年好不容易等到今年即將推出，發片日卻因疫情延滯，陳傑瑞表示：「原本計劃今年還要辦一場音樂會、專輯5月5日發，但都延後了，目前只知道今年一定會發片。」

陳傑瑞自製防疫短片，劇情逗趣。（翻攝陳傑瑞IG）

陳傑瑞今過34歲生日。（凱群娛樂提供）

陳傑瑞今過34歲生日。（凱群娛樂提供）

(中時 )