知名的數學學習網站Mathletics於13日公布消息稱，曾多次於全球數學競賽拔得頭籌的柬埔寨總理洪森(Hun Sen)孫女洪比尼麗娜(Hun Pich Monylyna)，近日又再次於全球數學競賽與亞洲數學競賽保持后座。參與這次比賽的成員有來自全球數百萬名不同國家的學生，以電腦進行數學競賽，洪比莫尼麗娜以總分16200獲得全世界與亞洲的第一名。
據《柬單網》報導，Mathletics官方網站3月13日公佈了上述的消息。戴著全世界數學第一名的優勢，洪比莫尼麗娜與柬埔寨國旗在「亞洲100強學生」和「世界100強學生」網站上亮相。這展示了柬埔寨的教育水準，並表明柬埔寨兒童的智力不會遜於任何國家。
柬埔寨洪森總理曾經表示，小國、貧困國家的人民也有不輸給發達國家人民的智慧。
洪比莫妮麗娜是柬埔寨陸軍總司令洪馬奈特（Hun Manet）和比夏蒙尼（Pich Chanmony）的第2個女兒。
報導說，洪比莫尼麗娜的成就為柬埔寨兒童和該國在國際舞台上的聲望帶來了自豪。
文章來源：柬單網
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。