知名的數學學習網站Mathletics於13日公布消息稱，曾多次於全球數學競賽拔得頭籌的柬埔寨總理洪森(Hun Sen)孫女洪比尼麗娜(Hun Pich Monylyna)，近日又再次於全球數學競賽與亞洲數學競賽保持后座。參與這次比賽的成員有來自全球數百萬名不同國家的學生，以電腦進行數學競賽，洪比莫尼麗娜以總分16200獲得全世界與亞洲的第一名。

據《柬單網》報導，Mathletics官方網站3月13日公佈了上述的消息。戴著全世界數學第一名的優勢，洪比莫尼麗娜與柬埔寨國旗在「亞洲100強學生」和「世界100強學生」網站上亮相。這展示了柬埔寨的教育水準，並表明柬埔寨兒童的智力不會遜於任何國家。

洪比莫尼麗娜是柬埔寨總理洪森的長子所生的第2個女兒，曾獲得多項全世界與亞洲數學競賽的冠軍。（圖／Fresh News)

柬埔寨洪森總理曾經表示，小國、貧困國家的人民也有不輸給發達國家人民的智慧。

洪比莫妮麗娜是柬埔寨陸軍總司令洪馬奈特（Hun Manet）和比夏蒙尼（Pich Chanmony）的第2個女兒。

報導說，洪比莫尼麗娜的成就為柬埔寨兒童和該國在國際舞台上的聲望帶來了自豪。

(中時電子報)