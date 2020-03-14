新店33歲林姓男子，13日晚間騎機車準備載胞姊返家，無故遭素昧平生的王姓男子從背部猛刺1刀，急救後宣告不治。警方循線逮捕王嫌，訊後將依殺人罪嫌送辦。而王男殺人前竟然只是在跟妻子討論「晚上到哪裡吃消夜」

警方調查，王嫌13日晚間先和妻子前往賣場購物，11時許因消夜問題與妻子在車內爭吵，王嫌頓時情緒失控，突然持生魚片刀下車後朝林男背部猛刺1刀，林男當場倒地哀嚎，送往慈濟醫院急救仍宣告不治。

據悉，林男為家中獨子，尚有3名姊姊，林父當初就是希望有1個兒子才會生完3個女兒後繼續再生。林男相當孝順，會跟著父親做裝潢工程，每天晚間都會從中和到新店接胞姊返家。

林男胞姊下樓時發現弟弟的機車倒在地上、一旁還有血跡，一度以為發生車禍，撥打弟弟電話，第1通並未有人接聽，再撥1通就是志工接起的電話，告知弟弟已傷重不治的消息，胞姊頓時崩潰痛哭。

(中時電子報)