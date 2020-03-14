基隆一名江姓男子被控訴共謀架網捕賽鴿，並向鴿主電話恐嚇取財，目前經檢警追查後，發現至少33人因此受害，並且有54隻賽鴿遭擄，江男至少得手33萬元，法院經審理後決定判江男3年徒刑。

判決書指出，江男和共謀者，於民國105年由共謀者出面竊取賽鴿後，江男再收購懸掛在賽鴿腳環的鴿主電話號碼，並向鴿主恐嚇取財，待收到鴿主的匯款後，才放回鴿子。

法院表示，共謀者聽令於江男並在基隆市七堵區山區架網捕賽鴿，再把鴿主電話號碼告知江男，江男則打電話向被害鴿者恐嚇要鴿主「匯款到指定帳戶內」，鴿主因擔心賽鴿遭殺害，心生畏懼，只好依約定來匯款，經基隆檢警的深入追查，在基隆市山區查獲共謀者正在架網竊取賽鴿，因其配合警方動作，才終於將江男逮捕。

法院統計，至少有54隻賽鴿遭擄，其中，贖金每筆最少都有3000元，最多則達到2萬5000元，一名鴿主甚至接連匯款3次共6萬2000元，所有不法所得高達33萬4000餘元，經審理後決定依恐嚇取財罪判江男3年徒刑。

(中時 )