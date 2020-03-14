基隆市中正公園兒童遊戲場於1950年闢建至今已超過60年，不僅是基隆市城市現代化重要建設，更也是許多在地五級生市民的兒時共同回憶，但遊具、環境的現況十分老舊需要整理，基隆市政府規劃重新改造成全台最長、最有趣的溜滑梯道，並推出參與式工作坊，招募6到12歲學童來探索環境，集齊有趣的念頭來進行改造。

市長林右昌曾指出，要善用地形的高低差，來打造全台灣最長的溜滑梯，讓中正公園成為全台兒童遊樂場朝聖的地方，對此，市府都發處長徐燕興指出，公園位於港邊山丘上，豐富的人文、地景，也是基隆市民休閒場地，現階段工作已於壽山路的市議會對面1500平方公尺的兒童遊戲場準備進行改造。

徐燕興指出，兒童遊戲場使用以遭過一甲子，而過去的恐龍大型磨石子溜滑梯，是許多在地人的兒時回憶，但過去缺乏嚴謹管理，多項設施老舊，環境褪色。

徐燕興說，目前已經招募數名在地的代表，展開相關培力課程，盼成為引動遊戲場改造的力量，其中，參與人員還包括文化局科長、學校教師、社工、家長會及大學建築系學生等。

都發處表示，有鑑於公園是市民兒時美好回憶與身體開發重要設施，如何讓遊戲場不是罐頭遊戲場，並且讓公園成為兒童身心發展的友善、健康的快樂天地，基隆市政府都市發展處從去年開始啟動各項工作，而現在中正公園辦理參與式工作坊，透過傾聽在地的聲音，讓參與成為基隆的基因。

(中時 )