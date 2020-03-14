高雄社教館14日舉辦「彩繪種子DIY鑰匙圈」親子活動，透過指導老師的教學引導讓親子們腦力激盪，利用不同形狀的種子，讓孩子們動手彩繪，啟發藝術創作能力，孩子們玩得不亦樂乎，除了作出獨一無二屬於自己的彩繪鑰匙圈作品，也增進與家長們的感情。

雖然下著綿綿細雨，仍有90多位親子到社教館參與此次活動，場面熱鬧滾滾，館方特別請來蘇耑仁老師指導孩子們利用植物的種子，透過彩繪的巧思重新賦予他們新生命，並創作出只屬於自己的彩繪鑰匙圈，藉此訓練孩童的細心、耐心及培養親子互動與感情。

彩繪種子是立體彩繪，有別於一般平面彩繪，不同種子有不同形狀，現場有許多小朋友因為年紀還較小，手的穩定度不是那麼足夠，導致彩繪時遇到上色不易的難題，但在家長們的協助下，親子同心協力克服困難，完成作品。

蘇耑仁表示，由於科技日益發達，現在學生的日常生活過度依賴3C產品，創造能力與學習能力普遍降低，對於學童的人格發展影響甚鉅，此次活動利用大小不一的種子來彩繪，讓學童們去面對挑戰、發現、創造，啟發藝術創作能力。

蘇耑仁鼓勵家長們引導小孩們從中學習到創意思考，當小孩們表現出嘗試與好奇時，就可以發現他們對於創作是充滿興趣的，此時應該給小孩們更多動手做與思考的機會，自信心也會隨著提升。

社教館表示，雖然正值防疫期間，但館方提供市民一個既能安全學習又能釋放心靈壓力的好去處，親子之間透過彼此互助合作，共同完成活動任務，可培養親子間的溫馨情感，也讓孩子擁有回味無窮的童年記憶。

(中時 )