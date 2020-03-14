警政署165反詐騙諮詢專線統計，去年60歲以上的高齡詐騙被害人，在各種詐騙手法中，以「猜猜我是誰」占30.17％最高；今年1月1日起至3月10日止，「猜猜我是誰」的案件數及財損金額，仍穩坐排行榜前5名，顯示「猜猜我是誰」老哏仍然深受詐騙集團愛用。

台中一名七旬林姓婦人，上月接到一通陌生號碼來電，對方的聲音讓林女誤以為是姪女，便不疑有他，加入對方為LINE好友。

假姪女在與林女聊天的過程中，表示自己目前資金周轉有困難，希望林女能提供協助。假姪女見林女心軟好騙，再以有認識代書朋友，透過關係成功競標到土地為由，請林女幫忙支付競標金尾款，就可以和她一起平分佣金，總共能獲利12萬元。

林女陸續匯出總計88萬餘元款項至對方指定的帳戶，假姪女為了取信林女，還傳送一張46萬元的匯款單據，聲稱是先歸還部分款項，甚至表示後續還有更大筆的金額入帳，請林女放心。但林女前往銀行確認帳戶餘額時，卻遲遲沒有看到還款入帳，再撥打假姪女的語音通話，已無人接聽，傳訊也未讀，帳號最後甚至完全不見，46萬元的匯款單據也證明是假造的，林女才驚覺中了「猜猜我是誰」的詐騙圈套。

刑事局分析這種詐騙手法，發現假姪子、假姪女通常會先撥打電話，告訴被害人最近換了新手機，要求把原本的電話號碼等聯絡方式都刪除，再用新號碼加入LINE好友，讓被害人暫時失去聯繫真正姪子、姪女的方式，接著假姪子、假姪女最常用的詐騙理由，不外乎投資尚欠資金、有門路競標法拍屋、積欠貨款需要資金周轉等「需錢孔急」且「馬上可獲利回本」的名義，並直接指導被害人如果遇到銀行關懷提問，要強調是匯給認識的親友、匯款金額是貨款等說詞，以騙過行員。

警方指出，「猜猜我是誰」大約有4成案件是假冒朋友名義，近年假冒姪子、姪女的案件，比例也高達3成。刑事局呼籲，年長者如接到陌生來電聲稱是姪子、姪女，或外甥、外甥女，並請求提供資金協助，請務必先利用其他管道向本人或其他親友求證；如有疑問，可洽詢165反詐騙諮詢專線。

(中時 )